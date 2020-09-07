Москва, , 13:22 — REGNUM Текущая ситуация на рынке нефти довольно неопределенная. Кто-то в ожидании второй волны коронавируса ожидает падение спроса на нефть. А кто-то в результате текущего недофинансирования добычи нефти считает, что произойдёт дефицит, а значит рост актива, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

Нефтяная вышка lalabell68

«Действительно восстановление экономики после коронавируса идет медленнее, чем ожидалось, к тому же постепенно увеличивается доля электромобилей, которые не нуждаются в нефти и работают на электричестве, а значит долю от потребления нефтепродуктов они откусывают.

Авиасообщение только приходит в норму, да еще не известно сколь долго оно будет восстанавливаться на фоне коронавируса. К тому же существуют огромные запасы нефти, накопленные странами за весну, когда цены на нефть значительно упали. Все это не предрекает увеличения спроса на черное золото.

С другой стороны, необходимость в традиционных видах топлива никуда не делась. Вся мировая экономика завязана на нефти и нефтепродуктах. А значит спрос всегда будет. Восстановление экономики и спроса на нефть может не идет как хотелось, но оно все-таки идет. Добавить к этому тот факт, что в мире довольно много конфликтов и споров.

Причем вооруженные силы всех стран мира не используют электромобили! Они пользуются традиционным топливом, а говорить что армия — это дико прожорливая штука, я не буду. В итоге получаем противоречивую картину: есть факторы за рост и за падение. Но в целом ожидается рост, возможны откаты, коррекции, но все равно общая тенденция в рост.

Если говорить о краткосрочных движениях, в рамках недели, то тут тоже стоит рассматривать рост цен на нефть. Открылся новый контракт, возможно боковое движение, но это временно.

Дальше ожидаем повышение цен, поэтому стоит рассмотреть покупки, если цена спуститься в район $36 за баррель, и цель в таком случае будет до отметки $54 за баррель, хотя это не в рамках недели, а займет побольше времени», — считает эксперт.

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