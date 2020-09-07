Москва, , 10:09 — REGNUM Под конец минувшей недели настроения на рынке нефти усугубились, и распродажи фьючерсов заметно ускорились. Нефть марки Brent в моменте касалась минимумов в районе $42,25, завершив торги 4 сентября у нижней границы диапазона. Более того, 7 сентября в ходе утренних торгов котировки передвинули минимумы до $41,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«После затяжной консолидации цены на черное золото вышли из диапазона в южном направлении и сейчас рискуют понести еще более глубокие потери в случае утраты минимумов месячной давности.

Проанализировав обстановку, участники рынка решили избавиться от фьючерсов, узрев факторы риска, которые воспрепятствовали плавному восхождению цен.

Во-первых, число суточных заражений вирусом снова начало расти, угрожая второй волной. Во-вторых, неровное восстановление экономики говорит о туманных перспективах роста спроса.

В-третьих, Саудовская Аравия снова решила снизить цены на свой главный сорт нефти, а значит, остальные ближневосточные поставщики будут вынуждены последовать ее примеру.

В течение дня Brent, которая перед открытием европейской сессии пытается вернуться за пределы отметки $42, может предпринимать новые попытки сокращения потерь и восстановления.

Но учитывая все вышеперечисленные факторы, любые более внятные поползновения котировок расти будут встречать сопротивление, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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