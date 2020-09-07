Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам последнего летнего месяца 2020 года в России было продано 17 462 новых автомобиля марки Hyundai — на 24% больше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января по август текущего года российские автолюбители купили 95 663 машины Hyundai, что на 18% меньше, чем в прошлом году за аналогичный месяц. Таким образом, компания Hyundai в России заняла третье место по реализации среди всех автопроизводителей в стране. Рыночная доля бренда в стране составила 10,9% от всего объёма продаж.

По данным пресс-службы «Хендэ Мотор СНГ», в РФ самым популярным автомобилем компании Hyundai в августе 2020 года стала модель Hyundai Creta — 7632 проданные машины. Здесь наблюдается рост продаж в 38% по сравнению с августом 2019 года.

Второе место по объему реализации занимает седан Hyundai Solaris. За отчётный месяц его приобрели 4943 российских автолюбителя (+10%). Третье место в модельном рейтинге занимает компактный кроссовер Hyundai Tucson. В прошлом месяце его приобрёл 2171 покупатель из России, что на 44% больше, чем годом ранее.

Ранее компания Hyundai запустила в Китае продажи обновлённого кроссовера ix35 с восемью вариантами комплектации.

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