Сеул, , 14:16 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил субкомпактный концепт-кар, работающий за счет сил земной гравитации и силы тяжести. Тизер с авто распространила пресс-служба компании.

Hyundai Soapbox Ride Hyundainews.com

Новинка называется Soapbox (мыльница). Над концепт-каром трудились специалисты европейского дизайн-центра марки в Рюссельсхайме. Модель представляет собой безмоторный ситикар, имеющий угловатый силуэт.

Весь секрет безмоторного миникара заключается в том, что энергию он получает от силы земного притяжения, которую он получает при скатывании на спуске.

Ранее стало известно, что компания Hyundai готовит на конец нынешнего года премьеру принципиально нового полноразмерного минивэна Custo.

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