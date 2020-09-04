Москва, , 15:59 — REGNUM К завершению недели 4 сентября рубль не оставляет попыток выровнять свое положение и стабилизироваться, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар торгуется по 75,14 руб. и все еще остается выше верхней границы среднесрочного торгового диапазона 73−75 руб. Чуть позже рыночные эмоции сойдут на нет, и «американец» вернется в свои привычные рамки.

Евро выглядит довольно крепким и стоит 88,98 руб. и вплотную прижимается к верхней границе коридора 88−89 руб. Евро по 90,00 рублей — уже не фантастика, а нормальная реальность, но это происходит потому, что позиции евровалюты на глобальном рынке очень сильны.

Нефть 4 сентября днем вышла в плюс, хотя день начинался с заметных продаж. Баррель Brent восстановился к $44,24.

Для рубля это нейтральная информация, хотя стоит признать, что дополнительная качка в сырьевом секторе оптимизма «россиянину» не прибавляет», — считает эксперт.

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