Москва, , 13:44 — REGNUM Рубль под давлением, и будет находиться в таком состоянии до конца 2020 года. Недавно он отреагировал резким падением к доллару и евро на комментариях Ангелы Меркель о состоянии оппозиционера Алексея Навального, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

«Это может вести к новым санкциям, но для их введения объявленную причастность РФ необходимо однозначно доказать. На данный момент рассматриваются санкции против Северных Потоков. Сами по себе санкции не так страшны, как спираль ответных мер и неопределённость, к которой такая ситуация ведёт. Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля.

Отечественную валюту и фондовый рынок сейчас не беспокоит потенциальная вторая волна пандемии. Наблюдается раскореляция рубля с растущей нефтью, потому что всё внимание приковано к белорусским протестам и возможному участию РФ в их сдерживании, отравлению Навального, а также предстоящим президентским выборам США 3 ноября 2020 года.

Победа Байдена и демократов с их антироссийской риторикой на выборах будет ударом не только по рынку РФ и рублю, но и по рынку США, так как демократы не в силах удерживать его на позитивной траектории развития и собираются увеличить налоги на крупные корпорации и лиц с высокими доходами.

Это с высокой вероятностью приведёт к мощному оттоку денег и падению, которое потянет за собой и развивающиеся площадки, РФ в том числе. Отечественные государственные облигации снижаются вместе с белорусскими, а это, как правило, опережающий сигнал негативной динамики фондового рынка на предстоящие 1−2 месяца.

Курс рубля является ежесекундным отражением политико-экономического положения РФ в мире, поэтому прогнозирование курса до конца года в текущих условиях неопределённости не является рациональным, так как для этого нужно знать исходы всех вышеуказанных событий, которые и будут движущими силами.

Однако, даже независимо от исхода, паническая неопределённость сама по себе будет оказывать давление на рубль, поэтому до конца года укрепление маловероятно.

В ближайшей перспективе наиболее вероятен торговый диапазон рубля в 73,50−77,50 за доллар и уход до 80 за доллар и ниже в случае усугубления ситуации. Также торговый коридор 87−90 за евро, с возможностью ухода ниже 90» — считает эксперт.

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