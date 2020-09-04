Москва, , 10:29 — REGNUM Рубль, российские фондовые индексы, облигации резко негативно реагируют на сообщение об отравлении Навального «Новичком» из-за опасений инвесторов об экономических и политических последствиях для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«И Германия, и США предупредили о возможности введения дополнительных жёстких санкций, что повышает риски вложений в рублёвые активы. В частности, возрастает вероятность применения мер из пакета «адских санкций», давно обсуждавшихся в Конгрессе США.

К ним относятся, в частности, запрет на вложения в российские ОФЗ для иностранных инвесторов, блокировка долларовых корсчетов крупных российских банков в банках США с запретом расчётов по внешнеэкономическим операциям российских контрагентов.

Ограничения на вложения в ОФЗ сейчас стали бы очень болезненными для нашей страны. Более значимыми, чем в 2018 г., когда они обсуждались и не были приняты. Сейчас, в отличие от 2018 г., поступления от экспорта углеводородов и налогов сильно упали, бюджет России дефицитный.

Поэтому внешние займы — один из основных способов покрытия его дефицита. С точки зрения инвесторов, такие санкции не просто увеличили бы риски вложений, но и привели бы к распродаже ОФЗ, что снижает их цены, спрос на них и на рубли для покупок.

Запрет расчётов в долларах, которые идут через корсчета в американских банках, технически осуществим. И он может резко ударить по международной торговле России, поскольку основная часть внешнеэкономических операций ведётся в долларах.

Данные или иные меры, в случае их принятия, ослабят экономику и подорвут курс рубля. Обсуждение санкций и риски, связанные с ними, могут продолжать давить на рубль в течение нескольких месяцев. Воздействие данного фактора способно усиливаться или ослабляться в зависимости от перипетий перспектив данных санкций.

Их перспективы совершенно неоднозначны. Поскольку они зависят от множества противоречивых интересов ЕС и США, от сложных переплетений политических и экономических взаимоотношений с Россией и между странами Запада.

Но в случае принятия санкций, в зависимости от их жёсткости и конкретных мер, при прочих равных факторах, рубль может девальвироваться к 78−80 руб./доллар и 92−95 руб./евро», — считает эксперт.

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