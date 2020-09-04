Москва, , 10:32 — REGNUM Цены на нефть 3 сентября едва удержались над уровнем $43, обновив одномесячный минимум. К концу дня Brent сократила потери до уровня $44, который снова превратился в сопротивление на утренних торгах 4 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На рынке нефти наблюдается полноценная фиксация прибыли на этой неделе. Трейдеры сворачивают длинные позиции, руководствуясь укреплением доллара, восстановлением добычи в Мексиканском заливе, новым обострением отношений между США и Китаем, сомнениями в темпах восстановления экономики и, соответственно, спроса, а теперь еще и ухудшением отношения к риску.

До вчерашнего дня высокотехнологичный сектор США являлся драйвером роста фондовых рынков, но накануне в сегмент пришла коррекция, спровоцировавшая обвал американских площадок, которые сегодня утянули за собой азиатские индексы.

После череды рекордов не менее агрессивная фиксация прибыли была лишь вопросом времени, и вот этот момент наступил, ударив по всем высокодоходным активам.

Также локальное давление на Brent оказывают разговоры о новых скидках со стороны Саудовской Аравии, которая возобновила политику снижения цен в августе.

Таким образом, нефтяные цены завершают неделю в приличном минусе и рискуют усугубить потери до конца дня, если бегство от рисков усилится, а укрепление доллара, который сейчас находится в фазе консолидации, получит продолжение.

Это будет зависеть от ключевой статистики по рынку труда США во второй половине дня 4 сентября», — пояснил эксперт.

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