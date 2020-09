Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 3 сентября завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,84%, до $43,98. Давление на нефтяной рынок оказали обвал фондового рынка и опасения по поводу более слабого спроса на нефтепродукты в США, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Технологический сектор просел больше всех. Индекс Nasdaq 100 упал 5,23%, до 11 771,37. Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Inc и Nvidia потеряли от 3,7% до 9%.

В центре внимания участников рынка находится отчет по рынку труда в США за август. 7 сентября в США рынки будет закрыты по случаю национального праздника Дня труда.

Фьючерсы на Brent торгуемые на ICE Futures exchange будут торговаться по сокращенному графику. Нью-Йоркская товарная биржа будет закрыта, поэтому торгов по WTI не будет.

Сегодня, 4 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,84%, до $43,61. 3 сентября продавцам удалось пройти важную поддержку $44.

Фьючерс на SP500 торгуется в минусе. Настрой на фондовых биржах сохраняется медвежий. Сильно возросли риски для снижения котировок до $41,35 за баррель.

