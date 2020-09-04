Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль достиг минимумов против иностранных валют с открытия дневной торговой сессии, но быстро перешел в наступление, игнорируя снижение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам 3 сентября завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 75,28 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 89,22 руб., фунт/доллар — на 0,63%, до 99,89 руб.

Отсутствие в заголовках о Навальном позволили рублю закрыться в небольшом плюсе, при этом день для участников рынка был напряженным из-за обвала американского фондового рынка.

Инвесторы перестали верить в высокотехнологичный сектор, а данные по деловой активности в США подтвердили опасения по поводу длительного и трудного восстановления экономики. Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Inc и Nvidia потеряли от 3,7% до 9%.

Предвестником падения фондовых индексов можно считать укрепление доллара США в последние дни, а также снижение цен на драгоценные металлы. С 1 сентября индекс доллара вырос с 91,75 до 93,07. Цена на золото снизилась с $1992 до $1921.

Сегодня, 4 сентября, на торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику против доллара США. Баррель Brent подешевел на 0,84%, до $43,61. Продавцам фьючерсов на нефть удалось пройти важную поддержку.

Падение американских фондовых индексов отразилось также на нефтяном рынке. Без восстановления цен на золото и индекса NASDAQ, возрастают риски падения нефтяных котировок до $41,35 за баррель.

Если добавить неопределённость с Навальным, предстоящих длинных выходных в США (День труда), а также пятницу, то по рублю больше видятся ослабление до зоны 76,00−78,80 руб.

Если американский фондовый рынок вырастет с ценами на нефть, то это будет подарком для российской валюты. Сегодня в центре внимания отчет по рынку труда в США за август.

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