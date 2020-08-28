Москва, , 16:00 — REGNUM Цены на нефть, показав на открытии торгов 28 августа неуверенный рост, к настоящему моменту движутся в разных направлениях, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена нефти марки Brent в данный момент начала слабо снижаться, и уже теряет 0,07%, а WTI продолжает слабо расти, повышаясь к данному моменту на 0,12%.

Ураган «Лаура», оставив после себя разрушения и даже жертвы в ряде южных штатов США, сегодня ослаб до обычного шторма, что привело к коррекции нефтяных цен.

Brent ещё вчера (27 августа) не смогла удержаться на $46 за баррель, что говорит о недостаточной силе «быков» нефтяного рынка и отсутствии более существенных фундаментальных факторов для роста.

Теперь Brent может перейти в новый коридор в $45,40−46,50 за баррель. Сегодня прогнозируется коридор цен Brent в $45,40−46 за баррель», — считает эксперт.

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