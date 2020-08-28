Москва, , 13:04 — REGNUM Рынок энергоносителей 28 августа не демонстрирует значительных ценовых колебаний. Котировки консолидируются вблизи рубежа в $45, теряя 0,2% после снижения на 1,15% 27 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Поддержка в $44,80−45,00 остается в силе, что не исключает возврата к постковидному максимуму ($45,90 после паузы в выходные.

28 августа день пройдет в режиме консолидации, по крайней мере, рынок настроен так в первой половине дня. Ограничивает решительность игроков предстоящая экспирация октябрьских фьючерсов и переход на новый ноябрьский контракт. Ослабление урагана Лаура ограничивает желание покупать, несмотря на сохранение оптимистичных настроений на рынках в целом.

27 августа г из-за стихии была приостановлено 84% всей добычи в Мексиканском заливе, однако уже к концу дня вернулся к работе порт Хьюстона, штат Техас с экспортными мощностью в 600 тыс. барр./сутки. Компании оценивают нанесенный ураганом ущерб, однако, судя по всему, он окажется ниже ожидаемых цифр.

Предпосылки к дальнейшему росту сохраняются благодаря изменению политики ФРС в отношении инфляции. Накануне глава ЦБ Джером Пауэлл сообщил о том, что Федрезерв готов допустить превышение этого параметра выше целевого значения в 2% на длительный срок, что означает удержание ключевой ставки на околонулевом уровне более продолжительное время, чем предполагали рынки.

Вместе с недельным отчетом от минэнерго США, который показал заметное снижение коммерческих запасов сырой нефти, это позволяет рассчитывать на сохранение инициативы на стороне покупателей», — — полагает эксперт.

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