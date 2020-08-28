Душанбе, , 15:01 — REGNUM По итогам семи месяцев 2020 года в Таджикистане произвели 947,6 тыс. тонн зерновых и злаковых культур, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

В министерстве отметили, что площадь посева зерновых в республике составила 280,7 тыс. га. Объем производства пшеницы составил 773,1 тыс. тонн.

По данным таможенной службы, за отчетный период в Таджикистан импортировано 531 тыс. тонн пшеницы, что на 18,9% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Сумма импорта составила $130,4 млн.

В республику импортировано 50,6 тыс. тонн муки на сумму $12,9 млн, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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