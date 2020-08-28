Душанбе, , 10:26 — REGNUM По итогам января-июля 2020 года электростанции Таджикистана произвели 12 млрд кВт∙ч электроэнергии, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает 28 августа агентство «Авеста».

За отчетный период гидроэлектростанциями выработано 11,1 кВт∙ч, или 92,5% от общего объема выработки. На теплоэлектростанциях произведено 920,5 млн кВт∙ч.

В Таджикистане по итогам 2020 года планируется выработать 21 млрд кВт∙ч. Более 3 млрд кВт∙ч будет экспортировано в соседние страны. По итогам первой половины 2020 года в Афганистан экспортировано 546,6 млн кВт∙ч, в Узбекистан — 358,3 млрд кВт∙ч.

Ранее в Таджикистане заявили, что прекратили экспорт электроэнергии в соседние страны из-за маловодья в горных реках. Выручка от экспорта электроэнергии сократилась до $44,4 млн.