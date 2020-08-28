Москва, , 11:41 — REGNUM Министерство транспорта России предложило включить в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров для транзита через страну три порта. Об этом следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте Санкт-Петербурга. Соответствующее решение позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок страны, говорится в пояснительной записке к документу.

«Изменения будут способствовать привлечению в Российскую Федерацию от 10 до 15% от общего объема таких перевозок», — говорится в пояснительной записке.

Необходимость включения в перечень именно этих российских портов их удачным расположением с азиатскими странами, уверяют разработчики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что с начала 2020 года мобильные группы ведомства выявили свыше 50 тыс. тонн запрещённых к ввозу товаров, в том числе 624 тонны санкционных.

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