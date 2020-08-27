Бишкек, , 13:58 — REGNUM Внедрение электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления автозаправками и других мер по внедрению электронной отчетности повышают эффективность борьбы с коррупцией. Об этом премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов заявил на заседании совета по вопросам цифровизации.

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По словам главы правительства, цифровизация налоговой и таможенной служб позволит повысить поступления от бизнеса в бюджет, снизить уровень теневой экономики и контрабанды, а также защитить потребителей от контрафактной продукции.

«Борьба с теневым бизнесом и повышение степени открытости экономики задача непростая, но важная. Поэтому мы будем и дальше продвигать реформы», — резюмировал высокопоставленный чиновник.