Бишкек, , 22:01 — REGNUM Согласно экспертным данным, доля теневой экономики в Киргизии составляет от 24% до 43%. Об этом на координационном совете по цифровизации налоговых и таможенных процедур заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает пресс-служба правительства 13 января.

По словам высокопоставленного чиновника, помочь в борьбе с теневой экономикой может реформа налоговых процедур, в частности — строительство центра обработки данных налоговой службы, внедрение автоматизированной системы управления на автозаправках и электронных счетов-фактур

«Если правильно управлять налоговыми поступлениями, можно решить огромное количество социальных проблем. Налоговое управление в развитых странах построено на цифровых технологиях. В этой связи и мы решили внедрить систему фискализации в республике. Но в силу непонимания со стороны отдельных лиц, порой идет неправильная трактовка осуществляемых реформ», — подчеркнул он.