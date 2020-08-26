Москва, , 15:59 — REGNUM Цены на нефть 26 августа корректируются вниз после вчерашнего ралли, связанного с ураганом «Лаура», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена нефти марки Brent, обновив вчера максимум в $46 за баррель, сегодня уже падает на 0,45%, а WTI, поднявшись выше $43 за баррель, сегодня теряет 0,53%.

Как и ожидалось, на почве урагана «ураганного» ралли на нефтяном рынке не случилось, и сегодня уже цены сменили направление на «южное».

Теперь следующий уровень сопротивления для Brent находится на $47 за баррель, но путь наверх может оказаться не быстрым и не слишком простым.

Главный фактор для цен на нефть — это мировой спрос и аккуратное выполнение участниками ОПЕК+ условий сделки. На сегодня ожидается цена нефти Brent в коридоре $45,80−46,50 за баррель», — считает эксперт.

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