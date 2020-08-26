Москва, , 13:55 — REGNUM Нефть Brent 26 августа торгуется выше $46 за баррель. Резкий рост котировок и выход из диапазона $41,38 — $46,23 за баррель был вызван приближением к Мексиканскому заливу урагана «Лаура», заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кроме того, вчера были опубликованы данные Американского института нефти, которые показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей.

Сегодня рынки будут ждать официальную статистику по коммерческим запасам нефти и бензина от минэнерго США.

После пробоя уровня $46,23 за баррель нефть Brent открыла путь к цели $50 за баррель. Однако данное движение должно поддерживаться фундаментальными факторами.

На данный момент последствия урагана для нефтяных цен будут кратковременными. В свою очередь на подходе конец летнего автомобильного сезона в США.

Это может отразиться снижением спроса на энергоносители. Этот фактор будет тормозить рост цен», — считает эксперт.

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