Москва, , 13:52 — REGNUM Российский внутренний рынок 26 августа продолжает ощущать давление геополитики. Курс евро (+0,4%) обновил максимум с начала года в 89,50 руб. Курсу доллара (+0,6%) лишь по причине его ослабления против других резервных валют в течение лета до этого пока далеко — к полудню он достиг отметки в 75,80 руб. (81,66 руб. было зафиксировано в марте 2020 года), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Складывающаяся ситуация вокруг позиции России в отношении Белоруссии и Ирана, которая не соответствует представлениям странам Запада и прежде всего США, а также неоднозначная ситуация с ухудшением состояния оппозиционного политика Алексея Навального по-прежнему обуславливают давление продавцов нацвалюты. Их не останавливает ни благоприятная ситуация на рынке энергоносителей, ни в целом сохранение высоких аппетитов на мировых рынках.

Без изменения этого фундаментального восприятия ситуации тренд на ослабление рубля с высокой вероятностью будет продолжен. Если по евро еще можно ожидать некой борьбы возле максимума с начала года в 89,50 руб., то в отношении доллара такого нельзя сказать — ориентиром на сегодня может стать отметка в 76 руб., но остановка в подъеме может наступить лишь после достижения 77 руб., значимый пик в апреле.

Накануне состоялась встреча заместителя госсекретаря США Стивена Бигана и главы российского МИД Сергея Лаврова. Второй человек в американском дипкорпусе предупредил о том, что в случае подтверждения гипотезы об отравлении Навального власти США предпримут более серьезные шаги, чем после приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Можно ожидать, что аналогичным поводом может послужить и отстаивание интересов Ирана в Совбезе ООН или разногласия в отношении дальнейшего вектора ситуации в Белоруссии. Судя по ослаблению рубля, участники валютного рынка учитывают неблагоприятный сценарий.

В целом из-за скорого проведения в США президентских выборов, а также по причине исчерпания у Банка России потенциала агрессивного понижения ключевой ставки зарубежные инвесторы уже не горят желанием принимать активное участие в аукционах по размещению ОФЗ.

На фоне низких цен на сырье и падения спроса на энергоносители платежный баланс не создает предпосылки для укрепления нацвалюты, а для покрытия возросших госрасходов для смягчения удара пандемии коронвавируса правительству России нужен слабый рубль», — считает эксперт.

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