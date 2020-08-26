Москва, , 10:01 — REGNUM Российская валюта дешевела в начале недели, несмотря на рост нефтяных цен, налоговый период продаж валютной выручки экспортёрами. Причём идёт падение рубля к падающему доллару на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Дело прежде всего в резкой реакции Запада на инцидент с Алексеем Навальным. Евросоюз призвал тщательно расследовать преступление.

США угрожает жёсткими санкциями, перед которыми померкнут антироссийские меры 2018 года. В таких условиях возрастают риски инвесторов по вложениям в российские активы.

Тем не менее 26 августа есть вероятность приостановки снижения рубля. Эмоциональная реакция во многом уже отыграна курсом, дополнительных негативных драйверов в течение дня не ожидается.

Нефть 26 августа подорожала достаточно существенно из-за приближения ураганов к нефтепромыслам США в Мексиканском заливе.

Принципиально, что котировки нефти Brent превысили предыдущий летний максимум 46,23 за баррель. Для них и для рубля будут сегодня важны данные о запасах в США.

В течение дня в таких условиях возможно движение курса рубля в диапазоне 74,60 — 75,90 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Российская валюта страдает вместе с белорусским рублем