Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 25 августа завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 2,12%, до $45,95. Котировки повышались до отметки $46,03 за баррель на фоне ослабления американского доллара и приближающегося урагана «Лаура», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Тропический шторм «Марио» стал слабым, тогда как «Лаура» усилился до урагана 1-й категории. Власти двух южных штатов США — Техаса и Луизианы — приняли решение об эвакуации 585 тыс. человек. Ожидается, что «Лаура» выйдет на берег поздно вечером 26 августа или рано утром 27 августа.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 км/час.

Согласно последнему отчету API, за неделю до 21 августа запасы нефти в США сократились на 4,52 млн баррелей в сутки, запасы бензина — на 6,39 млн баррелей в сутки. Запасы дистиллятов увеличились на 2,26 млн баррелей.

Сегодня, 26 августа, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $45,96. Трейдеры ждут публикации официального отчета минэнерго США и новых новостей о приближающемся урагане «Лаура».

Национальный центр ураганов спрогнозировал, что шторм может вызвать наводнение глубиной до четырех метров и на 48 км вглубь суши вдоль побережья Мексиканского залива. Об этом сообщило агентство Reuters.

Власти предупредили жителей и призвали готовиться к худшему сценарию. Ураган «Лаура» пересекал Мексиканский залив со скоростью 130 км/час. Прогнозируется, что ураган приблизится к побережью США с категорией №3.

Для покупателей сейчас открыта дорога к уровням $47,80 и $51. Чем сильнее будет ураган, тем выше поднимутся цены на нефть.

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