Москва, , 13:07 — REGNUM Важной отправной точкой для нефти стал конец прошлой недели, который технично подтвердил, что марке Brent ниже $43,50 за баррель всё-таки уже не место. Пятничная попытка нефтяных цен скорректироваться как следует и до упора вниз захлебнулась, и цены закрыли неделю выше отметки $44,25, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«А поскольку всё это происходило синхронно с похожей попыткой на время приспуститься по фондовым индексам Америки и Европы, то, как только от локального дна оттолкнулись и к новым вершинам взлетели усреднённые котировки акций, то аналогичное движение к $45 за баррель просто не могла не проделать и нефть.

Понедельник (24 августа) и утро вторника (25 августа) дали такие высокие, без вопросов, пики всех времён по индексу широкого рынка S&P500, выше февральских уровней до пандемии, что это явным образом отразило уверенность большинства: V-образному восстановлению экономики быть.

Только фондовые биржи дорисовали свою букву V раньше, забегая сильно впереди экономического паровоза, как это почти всегда и бывает в ходе глобальных экономических и биржевых циклов. Но направление они указывают верное: отражая консенсус, что не будет новых больших и затяжных карантинов, что подействуют вакцины, что начинающийся всплеск деловой активности, розничных продаж и покупок недвижимости в мире — не случайные признаки, а предвестники мирового роста производства, а значит, и спроса на топливо.

Другое дело, что с учётом заполненности, особенно в Азии, многих резервуаров скупленной совсем недавно по дешёвке нефтью, пока идёт ещё переработка этих сверхзапасов, то и рост нового дополнительного спроса на нефть может быть слегка отложенным.

Однако уже само ожидание скорой реализации этого отложенного спроса, в сочетании с неудавшимся размахом цены вниз на $43,50 и быстрым всплытием её к $45, выглядит как логичный повод попробовать теперь ещё раз на прочность район хотя бы $45,70−46. Этот летний потолок может, конечно, и опять устоять до лучших времён, но на то такие попытки трейдеры и называют «тестом» уровня, что по результатам «теста» верхний уровень может как снова устоять, так и быть пробитым.

Итог проявится под влиянием стечения целого ряда обстоятельств, среди которых собственно нефтяные новости вряд ли определят ход дела. Среди них и сокращение добычи на побережье Мексиканского залива из-за тропических штормов «Марко» и «Лаура».

По сообщениям Reuters, энергетические компании там вынуждены были сократить добычу на НПЗ после остановки 82% морской добычи на шельфе в этом районе, что убирает с рынка более 1,5 млн баррелей в день.

Но в приоритете сейчас, думается, не эти временные факторы, а именно характер развития восходящего тренда дальше по фондовым индексам — более быстрый тренд в индексах способен вдохновить сильнее и «быков» по нефти. А любое замедление тренда на фондовых площадках, напротив, быстро охладит их пыл», — считает эксперт.

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