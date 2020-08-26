Москва, , 03:38 — REGNUM Компания, в которой основным владельцем является сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь, получила многомиллионный иск. Арбитраж Москвы оставил претензии к ООО «Газпром Бурение» без движения до 21 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск подала компания «ДС-Импекс» из Санкт-Петербурга, которая занимается продажей оборудования, в том числе для предприятий нефте‑ и газовой промышленности. Заявление поступило в суд 14 августа, а позднее судьей Дубовик было оставлено без движения. Истцу необходимо предоставить доказательства, что им соблюдён претензионный или иной досудебный порядок.

Сумма иска к компании с уставным капиталом свыше 2 млрд рублей составляет 12 002 129,81 рубля. Игорю Ротенбергу в фирме-ответчике принадлежит более 78% доли.

24 августа с претензиями на сумму свыше 10,9 млн рублей к ООО также обратилось пермское АО «Пермтрансжелезобетон». За август, помимо этого, ещё порядка семи компаний выставили «счета» активу Ротенберга.

Напомним, по версии журнала Forbes, в рейтинге самых богатых бизнес-кланов именно Ротенберги занимают лидирующую позицию, сместив с неё по итогам 2020 года клан Гуцериевых.

В бизнес-портфеле Игоря Ротенберга в июле 2020 года произошли изменения. Он покинул ряды собственников крупной IT-компании — ООО «Национальные телематические системы».