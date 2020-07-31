Москва, , 03:39 — REGNUM Фигурант списка Forbes и сын известного российского миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь покинул ряды владельцев крупной IT-компании — ООО «Национальные телематические системы». С конца июля 2020 года вместо него собственником является ООО «ДФА Капитал», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Компания «Национальные телематические системы» создана в апреле 2015 года для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Помимо ООО «ДФА Капитал» с долей 45%, в числе собственников — Андрей Шипелов (доля 45%) и Алексей Нащекин — 10% (также является директором компании).

«ДФА Капитал» создано в Москве в марте 2018 года для вложений в ценные бумаги. Владелец и директор — Дмитрий Афанасенко. Данные последнего совпадают с данными бывшего члена совета директоров АО «Мостотрест», подконтрольного Аркадию Ротенбергу.

ООО «Национальные телематические системы» имеет в своём активе доли в девяти действующих компаниях, созданных в 2013—2017 годы в Татарии, Кузбассе, Санкт-Петербурге, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Московской областях и Москве.

У Игоря Ротенберга на сегодня имеются доли как минимум в двух компаниях — ООО «Газпром бурение» (78,7%) и ООО «РТ-Инвест транспортные системы». В последнем Ротенберг владеет долей в 23,5%. Среди собственников актива — компания из дивизиона госкорпорации «Ростех».

Напомним, Аркадий Ротенберг в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимает 36-е место с капиталом $2800 млн. Его брат Борис в этом рейтинге находится на 81-м месте с капиталом $1200 млн, а сын — на 154-м с капиталом $650 млн.