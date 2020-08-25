Москва, , 15:56 — REGNUM Днем 25 августа российский рубль снова слабеет. Доллар идет в наступление, евро подрастает, но очень аккуратно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«При этом сырьевая конъюнктура вполне нейтральная, баррель нефти марки Brent торгуется по $45,36 и может поддержать рубль.

Доллар к середине дня торгуется по 74,77 руб. и может протестировать до конца сессии область 74,45−74,85 руб. Евро стоит 88,33 руб., ближайшая цель подъема находится на уровне 88,45 руб.

Новостной поток очень неоднороден, здесь много всего, от диалога США с Китаем до испытаний вакцины от коронавируса. Много внимания уделяется планам Минфина по размещению ОФЗ.

До сих пор непонятно, будет ли аукцион 26 августа. Но в целом расстановка сил нейтральна, значит, спрос на бумаги впервые за пару недель может и проявиться», — считает эксперт.

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