Москва, , 12:56 — REGNUM Внутренний валютный рынок 25 августа продолжает балансировать вблизи минимумов по рублю с начала лета, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара растет на 0,1%, оставаясь в 30 копейках от значимого психологического рубежа в 75,00 руб., прорыв которого ознаменует продолжение нисходящего импульса. Курс евро уже прорвал оборону рублевых оптимистов, демонстрируя рост в 0,6% до 88,50 руб. (до исторического максимума остается 1 рубль).

На фоне роста цен на нефть и оптимистичных настроений на финансовых рынках слабость рубля говорит о неутешительных прогнозах до конца дня и на конец недели. С технической точки зрения велики шансы, что доллар по крайней мере предпримет попытку штурма 75,00 руб., а евро еще больше сократит дистанцию до 89,50 руб.

Слабость рубля обусловлена влиянием политических факторов. В Европе не исключают версии отравления оппозиционного политика Навального, госсекретарю США Помпео поручено подготовить на эту тему доклад. Нервирует нерезидентов и политический кризис в соседней Белоруссии.

Это вызывает желание у иностранных инвесторов сократить позиции в рублевых активах, к чему их также подталкивают и скорые выборы президента США. Лидер гонки Джо Байден обещал усилить санкционный нажим против России.

На фоне исчерпания профицита валютной ликвидности в банковском секторе и неблагоприятных тенденций в платежном балансе любой отток капитала воспринимается болезненно национальной валютой. Налоговый период (25 августа компании выплачивают НДПИ, НДС и акцизы) не оказал должной поддержки.

Не ощущается она и от ситуации на рынке энергоносителей, где котировкам сорта Brent удалось закрепиться выше $45, что вернуло в повестку дня сценарий обновления постковидных максимумов.

Этому способствует ситуация в Мексиканском заливе. В то время как ураган Марко ослаб до тропического шторма, шторм Лаура способен усилиться до урагана. Приостановлена добыча 1,5 млн барр./сутки, президент Трамп ввел режим ЧС в Техасе.

Рубль испытывает давление даже на фоне в целом оптимистичных настроений на мировых рынках. США и Китай отложили «разборки» по поводу торгового соглашения на ноябрь после проведения президентских выборов. Об этом говорят итоги состоявшейся виртуальной конференции, в рамках которой были достигнуты договоренности о наращивании Китаем закупок американской сельхозпродукции и энергоносителей.

Решение об ускоренной регистрации властями США вакцины от AstraZeneca и Оксфордского университета и разрешения использования плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19 вытолкнули американский фондовый рынок к новому рекорду, поддержав аппетиты к риску в мире», — считает эксперт.

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