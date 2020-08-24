Москва, , 10:30 — REGNUM Нефть 21 августа ускорила падение и, коснувшись в моменте трехнедельных минимумов в районе $43,60 за баррель, завершила неделю на отрицательной территории, хотя финишировала над уровнем $44, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Одним из катализаторов просадки послужил повсеместный рост доллара, обусловленный сильными данными по деловой активности в США.

Участники рынка активизировали фиксацию прибыли под занавес недели, но Brent по-прежнему находится в рамках параллельного консолидационного канала, где пребывает с начала текущего месяца.

Помимо укрепления доллара, из негативных факторов можно отметить отчет стран ОПЕК+, который указал на сохраняющиеся существенные риски со стороны пандемии и на необходимость дополнительного сокращения добычи для компенсации перепроизводства в мае-июне.

Также не лучшим образом на рынок повлияли свежие данные Baker Hughes в пятницу, отразившие восстановление буровой активности от более чем десятилетних минимумов.

На прошлой неделе число активных буровых нефтяных установок в США выросло сразу на 11 штук, до 183 единиц, что стало максимальным с начала этого года приростом.

В понедельник Brent торгуется с символическим повышением, и бычий уклон не внушает доверия, несмотря на сообщения о сокращении добычи нефти в Мексиканском заливе почти на 60% из-за угрозы урагана.

Судя по реакции рынка, трейдеры не ждут, что этот фактор окажет значимое влияние на показатели производства, которое способно оперативно вернуться к прежним уровням.

Пока отметка $45 выступает в роли сопротивления, понижательные риски для Brent сохраняются», — считает эксперт.

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