Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 21 августа нефть сорта Brent подешевела на 1,31%, до $44,28 за баррель. Снижению котировок способствовали слабая статистика и новые вспышки коронавируса в еврозоне, которые омрачили перспективы будущего спроса на нефть и нефтепродукты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Августовские индексы деловой активности для производственной сферы и сферы услуг по ключевым странам Европы показали снижение. Особенно слабой остается сфера услуг.

Согласно еженедельным данным, представленным 21 августа компанией Baker Hughes, число активных буровых увеличилось на девять единиц до 183 шт. Число буровых на газ снизилось на одну единицу до 69 шт. Общее число буровых составило 254 шт. против 244 шт. на прошлой неделе.

Сегодня, 24 августа, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent торгуется в районе $44 за баррель.

Благоприятное влияние на рынки оказали недавние сообщения, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, уже в октябре 2020 года поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности.

Ключевая поддержка расположена на уровне $43,40. Покупателям нужно её защищать. Если она не устоит, то цена на нефть с высокой вероятностью подешевеет до $41,40. Чем быстрее цена вернутся к уровню 45,20, тем сильнее будут позиции покупателей.

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