Москва, , 10:22 — REGNUM На текущей неделе переплетаются факторы снижения и роста курса рубля. Склонность к рискам на рынках несколько ослабла, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Причины этого — отказ ФРС США от дальнейшего монетарного стимулирования, усиление проявлений коронавируса в Европе, валютно-финансовый кризис в Турции, техническая фиксация инвесторами прибыли от предыдущего повышения цен активов, и др.

Котировки нефти марки Brent приостановили рост, не преодолев максимум августа $46,20 за баррtkm. Соответственно, приостановилось и ослабление доллара последних недель, вероятно продолжение его коррекции вверх. Относительно сокращается спрос на ОФЗ, тем более после июльского снижения ставки ЦБ.

К этому добавляются внутренние факторы уменьшения курса рубля. Прежде всего, опасения инвесторов в связи с политическими причинами.

Риски вмешательства России в ситуацию в Белоруссии, инцидент с Алексеем Навальным, продолжающиеся протесты в Хабаровске и пр. создают неблагоприятный фон для рубля.

Позитив для российской валюты на текущей неделе — налоговый период с продажей экспортёрами валютной выручки. Перипетии данных факторов в ближайшие дни способны держать рубль в широком диапазоне 73,10 — 75,90 руб./доллар. и 86,20 — 89,40 руб./евро», — полагает эксперт.

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