Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 21 августа подешевел к иностранным валютам с открытия дневной сессии на Мосбирже. Участники рынка продавали его на фоне дешевеющей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также рубль подешевел из-за роста геополитических рисков вокруг России из-за госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, а также событий в Белоруссии.

Торги по рублевым парам завершились ростом. Доллар США укрепился против рубля на 1,37%, до 74,80 руб., евро — на 0,74%, до 88,21 руб., британский фунт — на 0,36%, до 97,89 руб.

Нефть сорта Brent подешевела на 1,31%, до $44,28 за баррель. Снижению котировок способствовали слабая статистика и новые вспышки коронавируса в еврозоне, которые омрачили перспективы будущего спроса на нефть и нефтепродукты.

Алексея Навального перевезли из России в немецкую клинику. Резкое ухудшение здоровья стало основным драйвером активизации его сторонников и нарастающего недовольства властью. Омские врачи сообщили, что ядов в анализах не нашли, поэтому для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.

В Белоруссии 15-й день продолжаются протесты после президентских выборов. В воскресенье участники акции протеста подходили ко Дворцу независимости в Минске, в котором находился президент Белоруссии Александр Лукашенко, но не стали его штурмовать.

В связи с происходящими событиями инвесторы на внутреннем рынке опасаются, что, в случае одобрения санкций ЕС против Белоруссии, они могут распространиться на Россию.

Помимо этого, на внутренний валютный рынок оказывается давление со стороны долгового рынка. Зарубежные инвесторы распродают российские активы. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,28%, до 153,19.

Сегодня, 24 августа, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent торгуется в районе $44 за баррель. На Форекс доллар стоит 74,64 руб. Торги в Азии открылись спокойно. Пара доллар/рубль повышалась до 75 руб., и давление нарастает с каждым днем.

Будущее рубля на этой неделе зависит от динамики цен на нефть. Если цена опустится ниже $43,40 за баррель, то на внешнем негативном фоне покупатели способны поднять курс до 76,20 руб.

Читайте также: Рубль стоит адекватно экономическим условиям