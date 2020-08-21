Москва, , 15:59 — REGNUM Рубль 21 августа продолжает слабеть в валютной секции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит 74,50 руб. и оставляет за собой актуальным проторгованный диапазон 73−75 руб. Видно, что рынок смещает риски не в пользу рубля, но пока здесь не происходит чего-то неожиданного.

Евро торгуется по 87,87 руб. и может протестировать сегодня верхнюю границу сформированного ранее диапазона 86−88 руб.

В нефти днем идет просадка. Она некритичная, баррель Brent сохраняется внутри диапазона $44−45,50, но сам факт укрепления в этом коридоре не позволяет рублю опереться сейчас на сырьевой фактор.

Если посмотреть на происходящее с валютами издалека, видно, что ситуация уже несколько недель существенно не меняется. Рубль стоит адекватно рыночным и экономическим условиям.

Учитывая, что российская экономика увязла в кризисе, а это нет смысла отрицать, «россиянин» смотрится вполне достойно. Выше 75 руб. за доллар для движения пока нет оснований», — считает эксперт.

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