Дублин, , 18:57 — REGNUM Ирландская авиакомпания Ryanair сократит меньше сотрудников после достижения соглашения с бортпроводниками и пилотами, 21 августа сообщает агентство Reuters.

Самолет авиакомпании Ryanair (сс) Andreas Trojak

«Мы еще не окончательно определились с цифрой. Изначально мы планировали увольнение 3000 человек, но смогли значительно сократить это число» , — заявил операционный директор авиакомпании Нил Макмахон.

Сотрудники авиакомпании в ряде стран уже согласились на резкое сокращение зарплат и изменение рабочих инструкций в связи с потерями, которые несет компания на фоне эпидемии COVID-19.

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