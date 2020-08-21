Дублин, 21 августа 2020, 18:57 — REGNUM Ирландская авиакомпания Ryanair сократит меньше сотрудников после достижения соглашения с бортпроводниками и пилотами, 21 августа сообщает агентство Reuters.
Сотрудники авиакомпании в ряде стран уже согласились на резкое сокращение зарплат и изменение рабочих инструкций в связи с потерями, которые несет компания на фоне эпидемии COVID-19.
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