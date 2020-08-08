Лондон, , 07:48 — REGNUM Четверть сотрудников британской авиакомпании British Airways будет сокращена из-за кризиса, вызванного ограничениями по коронавирусу. Об этом сообщили представители профсоюза Unite в интервью телеканалу Sky News.

Всего из 42-тысячного штата авиаперевозчика планируется уволить 10,7 тыс. человек. Шесть тысяч из них согласились на сокращение добровольно, после достижения договоренностей с работодателем.

Вскоре уведомление об увольнении должны получить еще более четырех тысяч сотрудников. При этом для тех, кто останется в штате, заработная плата будет уменьшена наполовину, а их договора планируется перезаключить.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года, в разгар пандемии коронавируса, British Airways рассматривала план увольнения около 12 тысяч сотрудников.

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