Москва, , 13:58 — REGNUM На этой неделе рубль не был поддержан традиционным аукционом Минфина: накануне среды он был отменён, поскольку ведомство вполне справедливо посчитало непрактичным размещать очередную порцию госдолга при не самой выгодной рыночной конъюнктуре, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Действительно, на фоне спада интереса к развивающимся рынкам и событий в соседней Беларуси, купонные доходности 10-летних эталонных ОФЗ на вторичном рынке подросли за 30 дней с 5,75% до 6,15% годовых, а в резервах у России денег более, чем достаточно. За время пандемии золотовалютные накопления ЦБ ещё и приросли с $556 до $600,7 млрд, а дефицит бюджета в первые семь месяцев 2020 года составил менее 1,4% ВВП.

В распоряжении Минфина имеются ещё и почти 13 трлн руб из средств ФНБ, причём объём ФНБ по каким-то неизвестным пока причинам даже вырос за июль на 819 млрд руб. Поэтому прямо сейчас правительству особо нет смысла брать взаймы под повышенный процент, а можно просто дождаться ситуации, когда инвестфонды и банки станут вновь чуть менее требовательными.

Однако если с точки зрения финансовой устойчивости отмена аукционов оправдана, то на валютном рынке она порождает дополнительные факторы для ослабления рубля. Отсюда и некоторая наблюдаемая перемена настроений по отношению к рублю.

Если в предыдущие две недели на Мосбирже подрастал, в основном, курс евро, а доллар наоборот достаточно спокойно колебался вокруг середины торгового коридора с нижней границей в 72,50 руб и с верхней границей в 74,50 руб, то с четверга ситуация стала обратной.

Пара евро/рубль на время успокоилась, поскольку единая европейская валюта показала в среду вечером свежий максимум года по отношению к доллару на уровне 1.1965, но затем совершила резкую коррекцию в район 1.18. Соответственно, доллар прибавляет за последние двое суток на мировых рынках, пока это не очень большая «поправка» к нисходящему тренду этого лета по доллару на Форекс.

Но эти последние движения позволяют доллару и в России попробовать на прочность верхнюю часть коридора в районе 74,50 руб, или даже попробовать дотянуться до отметки в 75 руб за доллар, что возможно если укрепление доллара по отношению к корзине других резервных валют на Форекс до конца дня пятницы ускорится.

Корректировки на мировых рынках связаны пока что не с принципиальными моментами, а больше с техническими факторами: доллар слишком быстро терял в цене с начала лета и к евро, и к фунту, и к австралийскому доллару, и к юаню, и некоторые фиксации прибыли с соответствующими «поправками» к ценам были спровоцированы задержками в контактах по проверке выполнения торговой сделки «фазы один» между США и Китаем и подзависшим на время в Конгрессе пакетом новых стимулов.

Публикация же протоколов ещё июльского заседания Федрезерва США вечером 19 августа дала, пожалуй, лишь формальную отмашку к такому движению: Федрезерв действительно сделал акцент на сложностях восстановления экономики после вирусных шоков, и на возможно более медленных темпах роста до конца года, однако лишь для обоснования необходимости дальнейшей работы «печатного станка» и облегчения налогового бремени, что в конечном счёте может сработать доллару совсем не на руку в горизонте нескольких месяцев», — считает эксперт.

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