Москва, , 10:45 — REGNUM Нефть торгуется с символическим повышением перед открытием европейской сессии 21 августа, отыгрывая понесенные 20 августа потери, когда Brent в моменте опускалась к отметке $44, откуда не менее агрессивно отскочила, но осталась в минусе на внутридневных графиках, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Кратковременное давление рынок ощутил на себе после выхода американской статистики. На прошлой неделе число заявок на пособия по безработице снова превысило отметку в 1 миллион человек, тогда как прогноз предполагал более скромный показатель.

Реакция нефтяных цен показала, что рынок весьма чувствителен к поступающим экономическим сигналам, которые оцениваются через призму перспектив восстановления экономики.

Соответственно, если важные индикаторы приятно удивят трейдеров, котировки могут подскочить аналогичным образом, что привнесет хотя бы какую-то волатильность на скучном рынке.

С другой стороны, поддержку Brent оказали новости от ОПЕК+. В мае-июне альянс не полностью выполнил условия сделки и теперь планирует исправиться в августе-сентябре, сократив в этот период добычу на дополнительные 2,3 млн баррелей. Впрочем, бурного роста эти сообщения не вызвали, во многом потому, что участники рынка рассчитывали на такой сценарий.

В краткосрочной перспективе Brent может отреагировать на показатели деловой активности в ключевых странах, и в случае выхода благоприятных цифр до конца дня котировки могут выйти в более уверенный плюс над уровнем $45.

Сегодняшняя динамика определит недельное закрытие цен, которые торгуются во флэте на недельных графиках», — пояснил эксперт.

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