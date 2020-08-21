Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 20 августа завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 0,69%, до $44,87. На торгах в Европе цены находились под давлением из-за ухудшения ситуации на других рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Продавцы пытались пробить поддержку $44,50, но попытка не увенчалась успехом. Цена почти за час восстановилась с $44,00 до $44,96.

Поддержку нефтяным ценам оказала новая санкционная инициатива США, направленная против Ирана, а также общее ослабления американской валюты.

По итогам завершившегося мониторингового комитета ОПЕК+ параметры сделки по сокращению добычи ожидаемо остались неизменными. В заявлении ОПЕК отмечается, что вторая волна пандемии представляет собой серьезный риск для восстановления нефтяного рынка.

Неопределенность по поводу пакета экономических стимулов США и обеспокоенность восстановлением американской экономики сдерживает покупателей.

Сегодня, 21 августа, на торгах в Азии нефть Brent торгуется на уровне $45. Покупатели отбили атаку продавцов.

Тенденция к росту сохраняется. Им по-прежнему нужно пройти зону сопротивления $45,50 — $45,60, чтобы добраться до $46,80.

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