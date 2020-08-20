Бразилиа, , 23:53 — REGNUM Число заявок на получение пособий по безработице в Бразилии в августе резко сократилось, 20 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Министерства экономики Бразилии, число новых заявок на пособия по безработице упало до 216 350 за первые две недели августа, что на 23,2% меньше, чем за предыдущие две недели, и на 21,3% меньше, чем год назад.

Тем не менее, общее число заявлений по безработице на первые две недели августа 2020 года составило 4,74 млн, что на 9,1% больше, чем в 2019 году.

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