Бразилиа, , 19:45 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал участников переговоров заключить соглашение ЕС-Меркосур, 2 июля сообщает агентство Reuters.

Переговоры по торговой сделка южноамериканского блока Меркосур и Евросоюза продолжались около 20 лет и были заблокированы в 2019 году. Поводом стала экологическая политика и нарушение прав жителей Амазонки со стороны бразильских властей.

Выступая на саммите стран Южной Америки, Болсонару заявил, что нужно покончить с искаженным представлением о политике Бразилии в отношении Амазонки и ее коренного населения.

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