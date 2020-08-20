Москва, , 12:45 — REGNUM Рассмотрение двух новых проектов инвестиций на общую сумму $10 млрд провела межведомственная рабочая группа российской части секретариата межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в сфере инвестиций. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Уточняется, что в ходе заседания рабочей группы, состоявшегося 19 августа под председательством главы департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности ведомства Павла Снисоренко, было рассмотрено два масштабных инвестиционных проекта: строительство газоперерабатывающего комплекса по переработке этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области и создание российско-китайской страховой компании.

Также сообщается, что по итогам проведенного обсуждения было принято решение о представлении данных проектов для обсуждения с китайской стороной секретариата.

При этом указывается, что в заседании принимали участие около 80 участников, среди которых представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), а также совместного российско-китайского бизнеса из самых разных регионов РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что движение по трансграничному мосту через Амур для пассажирского транспорта откроют только после завершения строительства постоянного пункта пропуска Кани-Курган, не ранее 2022 года.