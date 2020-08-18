Благовещенск, , 02:59 — REGNUM Движение по трансграничному мосту через Амур для пассажирского транспорта откроют только после завершения строительства постоянного пункта пропуска Кани-Курган, а это не ранее 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Мост начали строить практически одновременно с двух сторона Россия и Китай в 2016 году. Сам мостовой переход принят в эксплуатацию, все необходимые документы оформлены. В настоящее время открыть по нему движение невозможно из-за введённых ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Но и в дальнейшем мост не будет в полной мере осуществлять своё предназначение, так как с российской стороны работает пока только временный пункт пропуска, а через него ограничен объём грузового транспорта и не возможен проезд пассажирского.

«Законодательством запрещается через временные пункты пропуска проезд пассажирского транспорта», — уточнили в правительстве области.

Достроить постоянный пропуска обещают в 2022 году.

Проезд по трансграничному мосту будет платным. Его построили на деньги привлеченные в китайском банке. Окупаемость моста составляет 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке по регионам Дальнего Востока, прибыл в Амурскую область, где первым делом осмотрел международный мостовой переход через Амур.