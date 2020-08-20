Москва, , 08:29 — REGNUM Объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Китай по итогам первой половины 2020 года составил $1,9 млрд, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 20 августа заявила журналистам заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По её словам, общий объем экспорта продукции АПК вырос на 18%, до $13 млрд. Экспорт продукции в Турцию увеличился на 42%, до $1,5 млрд, в Казахстан — на 20%, до $974 млн. Российскую продукцию импортируют 149 стран, заявила Абрамченко.

Она добавила, что рост экспорта наблюдается почти во всех основных группах товаров. Основной объем пришелся на растительные масла и зерновые культуры. Значительный рост наблюдается в экспорте мясной продукции и сахара.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2020 году Россия может выйти на первое место в мире по объему экспорта пшеницы. На мировой рынок может поступить 34 млн тонн российской пшеницы.

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