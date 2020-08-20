Нью-Йорк, США, , 08:22 — REGNUM Объём экспорта пшеницы из России в 2020 году может достигнуть 34 млн тонн, что выведет страну на первое место в мире по этому показателю, сообщает 19 августа агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз министерства сельского хозяйства США.

Отмечается, что сегодня Россия экспортирует зерно в более чем 100 стран, а наибольшая доля в поставках приходится на Египет и другие страны Северной Африки. При этом показатель для самой России, по прогнозу американского ведомства, вырастет незначительно — всего на 10%.

Выходу на первое место по экспорту будут способствовать как внутренние факторы (например, урожайность и наличие соответствующих запасов пшеницы), так и внешние — засуха в некоторых странах мира, которая привела к снижению сбора зерновых.

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