Москва, , 01:07 — REGNUM Объём поступлений в бюджет Пенсионного фонда России (ПРФ) в первом полугодии 2020 года составил 4,84 трлн рублей, что на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это следует из данных опубликованного 19 августа доклада Счётной палаты РФ.

«Всего в бюджет ПФР за январь — июнь 2020 года поступило 4 840 549,07 млн рублей, или 54,2% прогнозируемого объема доходов», — говорится в материалах аудиторов.

Отмечается, что рост обеспечили поступления средств из федерального бюджета — 2,2 трлн рублей, или на 38,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Доля этих средств в доходах ПФР выросла с 38,2% до 45,8%.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что доход государственной УК ВЭБ от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.

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