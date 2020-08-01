Москва, , 00:34 — REGNUM Накопительные пенсии жителей России с 1 августа будут повышены на 9,13%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Коэффициент установлен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые втрое превысили уровень инфляции (3%).

Отмечается также, что повышение на 7,99% будет относиться к участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Им денежные средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой. Сегодня такую пенсию в России получают 32 тысячи граждан.

На перерасчет выплат в ПФР планируют направить 1,87 млрд рублей.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России пообещали обеспечить опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года.

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