Вашингтон, , 14:12 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer появился Chevrolet Corvette Z06 2017 года выпуска, который был модернизирован для гонки «Пайкс Пик». Об этом сообщается на сайте компании.

В описании к лоту говорится, что нынешний собственник купил Corvette Z06 три года назад. Авто попадало в ДТП, после которого владелец провёл комплексный ремонт машины и придал ей уникальный дизайн.

Кузов автомобиля имеет множество деталей из углеволокна, а также 18-дюймовые колёсный диски Finspeed и регулируемые амортизаторы JRZ.

Внутри авто размещено гоночное кресло OMP Motorsport THE-R, многоточечные ремни безопасности и руль OMP. Отдельно стоит отметить, что модель оснащена системой пожаротушения Cartek.

Под капотом Corvette Z06 функционирует 6,2-литровый мотор LT4 V8 с наддувом мощностью 744 л. с.

Ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer появился уникальный автодом Toyota Chinook 4×4 1991 года выпуска, изготовленный по индивидуальному заказу.

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