Вашингтон, , 11:20 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer появился редкий лот — BMW M5 (E34) 1992 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Пробег авто составляет почти 400 тыс. км. Данная модель выпускалась немецкой компанией с 1992 по 1994 годы и была собрана в количестве 891 единицы.

По словам бывшего владельца, автомобиль находится в идеальном состоянии.

Модель BMW M5 окрашена в чёрный «металлик». Что же касается салона, то он имеет кожаную отделку сидений и дверных вставок. Также модель оснащена электроподогревом передних кресел, климат-контролем и зеркалом заднего обзора с автоматическим затемнением. Отдельно стоит отметить, что машина укомплектована телефоном и лампами для чтения.

В движение машина приводится 3,8-литровым мотором V6 производительностью 335 л. с. Движок трудится вместе с 5-скоростной механической трансмиссией.

Стоимость лота составляет 30 тыс. долларов (около 2,2 млн рублей).

Ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer был выставлен спорткар BMW 3.0 CSL 1972 года выпуска (модификация 3.0 CS). Модель была выпущена в количестве 169 экземпляров. А выставленное на торги авто участвовало в чемпионате European Touring Car Championship.

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