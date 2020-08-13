Москва, , 12:38 — REGNUM Нефтяные котировки 13 августа поднимаются, хотя и незначительно, но достаточно уверенно, уходя вверх к рубежу $45,50 Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Нефтяная вышка lalabell68

«Локальным стимулом для этого послужили данные о серьёзном сокращении запасов нефти в США на 4,5 млн баррелей при прогнозе их уменьшения на 2,9 млн баррелей .

Кроме того, сохраняется настроение склонности к рискам на финансовых рынках. Оно поддерживается постепенным восстановлением деловой активности по мере преодоления острой фазы пандемии большинством стран.

«Индекс страха» VIX, показывающий степень рыночного пессимизма, 13 августа ослабевает на 0,31%. Это способствует и ожиданиям увеличения спроса на нефть.

Поддержку её ценам, выраженным в долларах, оказывает и снижение курса доллара на валютном рынке на фоне опасений по поводу темпов восстановления экономики США.

В то же время рост ограничивается уже достигнутыми уровнями на рубеже летних максимумов. Есть и опасения относительно противостояния Вашингтона и Пекина, в условиях приближения встречи 15 августа по подведению итогов первой фазы торгового соглашения между ними.

13 августа в течение дня вероятно движение в границах текущего диапазона $45,10 — 45,80 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: У нефти нет дополнительных факторов поддержки