Москва, , 10:34 — REGNUM Нефть марки Brent смогла подрасти на вчерашних торгах 12 августа в результате планомерного подъема в течение дня. К концу американской сессии котировки частично откатились, но смогли финишировать над уровнем $45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 13 августа, на утренних торгах нефть торгуется во флэте, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения. Недавний подъем котировок черного золота был по большей части обусловлен общим позитивным настроем инвесторов в отношении рисковых активов.

Фондовые площадки мира выросли в надежде на скорое появление вакцины, а также после выхода менее слабых, чем ожидалось экономических данных.

Так, британская экономика сократилась рекордными темпами, но все же не так сильно, как прогнозировали экономисты. Американская инфляция также превысила ожидания, хотя и осталась ниже целевого 2%-ного уровня Федрезерва.

Тем временем отраслевой отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 4,5 млн баррелей, почти вдвое превысив прогноз. Запасы бензина и дистиллятов тоже упали. В целом рынок не отреагировал на релиз, сосредоточившись на других факторах, включая общие настроения на площадках и динамику доллара.

В краткосрочной перспективе Brent будет непросто развить бычий импульс без дополнительных факторов поддержки, которых пока не наблюдается.

Более того, Brent может снова оказаться под давлением, поскольку тяга к риску в очередной раз угасает — европейские фондовые площадки открылись на отрицательной территории.

Если рисковые активы действительно возьмут паузу после вчерашнего ралли, черное золото может с легкостью откатиться под отметку $45», — считает эксперт.

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