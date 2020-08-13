Минск, , 12:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел 13 августа совещание по работе топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает БелТА.

«От надежности его (ТЭК) работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность», — сказал Лукашенко.

Отмечается, что на совещании также обсуждались вопросы нефтепереработки и физического запуска Белорусской атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии начался этап физического пуска первого энергоблока БелАЭС. С 7 августа Росатом приступил к загрузке ядерного топлива в активную зону реактора.

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